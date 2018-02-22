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Парубій не знає, чи перебуває ще Бакулін в Україні

Парубій не знає, чи перебуває ще Бакулін в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій не володіє інформацією про перебування на території України народного депутата Євгена Бакуліна, щодо якого у ВР надійшло подання про зняття недоторканності, затримання та арешт. Про це спікер парламенту повідомив кореспонденту УНН.

"Я не володію цією інформацією (щодо перебування Бакуліна в Україні – ред.)", – повідомив А.Парубій.

Голова парламенту додав, що наразі у Є.Бакуліна є п’ять днів на ознайомлення та надання своїх пояснень щодо подання ГПУ.

"У нього (Бакуліна – ред.) є п’ять днів, щоби дати пояснення – це його право. Якщо він не вийде на зв'язок, якщо не прийде в регламентний комітет давати пояснення, то це буде означати, що він відмовився це робити. Це не змінює систему і процедуру зняття недоторканності", - резюмував А.Парубій.

Нагадаємо, у ВР надійшло подання Генпрокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Є.Бакуліна.

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