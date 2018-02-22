Парубий не знает, находится ли еще Бакулин в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61780 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74513 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77299 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106820 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100269 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104505 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111491 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117075 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122774 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134277 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Парубий не знает, находится ли еще Бакулин в Украине

Парубий не знает, находится ли еще Бакулин в Украине

Киев  •  УНН

 • 15680 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не владеет информацией о пребывании на территории Украины народного депутата Евгения Бакулина, в отношении которого в ВР поступило представление о снятии неприкосновенности, задержании и аресте. Об этом спикер парламента сообщил корреспонденту УНН.

"Я не владею этой информацией (о пребывании Бакулина в Украине - ред.)", - сообщил А.Парубий.

Глава парламента добавил, что сейчас у Е.Бакулина есть пять дней на ознакомление и предоставление своих объяснений по представлению ГПУ.

"У него (Бакулина - ред.) есть пять дней, чтобы дать объяснение - это его право. Если он не выйдет на связь, если не придет в регламентный комитет давать объяснения, то это будет означать, что он отказался это делать. Это не меняет систему и процедуру снятия неприкосновенности", - резюмировал А.Парубий.

Напомним, в ВР поступило представление Генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Е.Бакулина.

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