Парубий не знает, находится ли еще Бакулин в Украине

"Я не владею этой информацией (о пребывании Бакулина в Украине - ред.)", - сообщил А.Парубий.

Глава парламента добавил, что сейчас у Е.Бакулина есть пять дней на ознакомление и предоставление своих объяснений по представлению ГПУ.

"У него (Бакулина - ред.) есть пять дней, чтобы дать объяснение - это его право. Если он не выйдет на связь, если не придет в регламентный комитет давать объяснения, то это будет означать, что он отказался это делать. Это не меняет систему и процедуру снятия неприкосновенности", - резюмировал А.Парубий.

Напомним, в ВР поступило представление Генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Е.Бакулина.