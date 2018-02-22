Парубий не знает, находится ли еще Бакулин в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не владеет информацией о пребывании на территории Украины народного депутата Евгения Бакулина, в отношении которого в ВР поступило представление о снятии неприкосновенности, задержании и аресте. Об этом спикер парламента сообщил корреспонденту УНН.
"Я не владею этой информацией (о пребывании Бакулина в Украине - ред.)", - сообщил А.Парубий.
Глава парламента добавил, что сейчас у Е.Бакулина есть пять дней на ознакомление и предоставление своих объяснений по представлению ГПУ.
"У него (Бакулина - ред.) есть пять дней, чтобы дать объяснение - это его право. Если он не выйдет на связь, если не придет в регламентный комитет давать объяснения, то это будет означать, что он отказался это делать. Это не меняет систему и процедуру снятия неприкосновенности", - резюмировал А.Парубий.
Напомним, в ВР поступило представление Генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Е.Бакулина.