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Парубій не виключив розгляд законопроекту про запуск Антикорупційного суду в четвер

Парубій не виключив розгляд законопроекту про запуск Антикорупційного суду в четвер

Київ • УНН

 • 5442 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Верховна Рада у четвер може розглянути законопроект про запуск Антикорупційного суду. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

За його словами, наразі відповідний законопроект ще не надійшов до парламенту.

"Як тільки він надійде, то я вважаю слід одразу провести засідання комітету", - зазначив очільник парламенту.

Парубій не виключив, що засідання комітету з цього питання вже відбудеться у середу і законопроект буде розглянуто у четвер.

Раніше сьогодні, Вища рада правосуддя підтримала законопроект “Про утворення Вищого антикорупційного суду”. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні Ради.

Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у вівторок внесе до парламенту законопроект про початок роботи Антикорупційного суду.

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