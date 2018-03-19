Парубій назвав строки голосування за закон про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Законопроект про Вищий антикорупційний суд можуть прийняти у другому читанні в першій або в другій декаді квітня. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Депутати зберуться ще до Великодня, через тиждень — і ми традиційно в Чистий четвер приймаємо важливі рішення. Отже поправки до закону про Антикорупційний суд було завершено (розглядати — ред.) тільки минулого четверга. І я сподіваюсь, що ми зможемо вийти на прийняття закону або безпосередньо перед Великоднем, якщо комітет прийме рішення, або відразу після Великодня... Тобто або в першій декаді квітня, або в другій декаді квітня”, — повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, голова українського уряду Володимир Гройсман заявив, що Антикорупційний суд буде створений в Україні у найближчі декілька місяців.