Парубий назвал сроки голосования за закон об Антикоррупционном суде

"Депутаты соберутся еще до Пасхи, через неделю - и мы традиционно в Чистый четверг принимаем важные решения. Итак поправки в закон об Антикоррупционном суде был завершен (рассматрение - ред.) только в прошлый четверг. И я надеюсь, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу после Пасхи... То есть или в первой декаде апреля, или во второй декаде апреля", - сообщил А.Парубий.

Напомним, глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что Антикоррупционный суд будет создан в Украине в ближайшие несколько месяцев.