Парубий назвал сроки голосования за закон об Антикоррупционном суде

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4319 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11795 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58400 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71456 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101584 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108940 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116429 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132906 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Парубий назвал сроки голосования за закон об Антикоррупционном суде

Парубий назвал сроки голосования за закон об Антикоррупционном суде

Киев  •  УНН

 • 8321 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Законопроект о Высшем антикоррупционный суд могут принять во втором чтении в первой или во второй декаде апреля. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Депутаты соберутся еще до Пасхи, через неделю - и мы традиционно в Чистый четверг принимаем важные решения. Итак поправки в закон об Антикоррупционном суде был завершен (рассматрение - ред.) только в прошлый четверг. И я надеюсь, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу после Пасхи... То есть или в первой декаде апреля, или во второй декаде апреля", - сообщил А.Парубий.

Напомним, глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что Антикоррупционный суд будет создан в Украине в ближайшие несколько месяцев.

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