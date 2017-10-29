Партія незалежності лідирує на дострокових парламентських виборах в Ісландії

Партія незалежності, яка очолювала правлячу коаліцію, набирає 26,2% голосів. Її потенційні союзники - Прогресивна партія і Партія центру - отримують по 10,1% і 11,1% голосів, відповідно.

Другі в рейтингу опозиційний "Рух лівих "зелених", який набрав 17,2% голосів. Третій результат з 12,6% показує" Соціал-демократичний альянс ".

Нагадаємо, підставою для нових виборів став вихід із парламентської коаліції невеликої фракції "Яскраве майбутнє", яка мала лише 4 місця із 63-х. Однак без цих чотирьох місць коаліція втрачає мінімальну більшість - 32 голоси.