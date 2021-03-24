Партія Нетаньягу впевненно лідирує на виборах в Ізраїлі - вже четвертих за останні два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Правоцентристська партія “Лікуд” ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу разом з партнерами по коаліції лідирує на проведених напередодні виборах в Кнесет — парламент Ізраїлю. Про це повідомляє Haaretz, пише УНН.
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Після підрахунку 70% голосів блок Нетаніягу отримує 61 з 120 місць в Кнесеті. Противники прем’єр-міністра, за попередніми даними, можуть розраховувати на 59 місць.
Нетаніягу вже подякував жителям Ізраїлю за перемогу на виборах. “Громадяни Ізраїлю — спасибі! Ви подарували величезну перемогу правим і „Лікуду“ під моїм керівництвом”, — написав він у Twitter.
Якщо Нетаніягу виграє вибори, то отримає можливість сформувати уряд в сьомий раз за свою 30-річну політичну кар’єру, пише The Jerusalem Post.
Контекст
Вибори в Кнесет 23 березня стали четвертими за останні два роки парламентськими виборами в Ізраїлі. Після перших і других виборів жодна партія не отримала більшості голосів, коаліцію сформувати також не вдалося.
Після третіх виборів “Лікуд” сформувала коаліцію зі своїм головним політичним суперником — лівоцентристською партією “Кахоль-Лаван” Бені Ганца. Нетаніягу і Ганц домовилися змінювати один одного на посту прем’єр-міністра. Але пізніше ця коаліція також розпалася.