Партія Медведчука вийшла на перше місце серед всіх партій України - опитування

Всього в парламент пройшли б шість партій:

"Опозиційна платформа - За життя" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) - 22,1%,

"Європейська солідарність" (Порошенко П., Парубій А., Геращенко І.) - 19,3%,

"Слуга народу" (Арахамія Д., Корнієнко А., Стефанчук Р.) - 18,7%,

"Батьківщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) - 9,3%,

"Сила і честь" Ігоря Смешка - 6,6%,

"Радикальна партія" Олега Ляшка - 5,4%.