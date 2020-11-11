Партія Медведчука вийшла на перше місце серед всіх партій України - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, за "Опозиційну платформу - За життя" проголосували б 22,1% виборців. Цей показник є найбільшим, тоді як правлячу партію, "Слугу народу", що сформувала монобольшінство, готові підтримати 18,7% виборців. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Всього в парламент пройшли б шість партій:
"Опозиційна платформа - За життя" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) - 22,1%,
"Європейська солідарність" (Порошенко П., Парубій А., Геращенко І.) - 19,3%,
"Слуга народу" (Арахамія Д., Корнієнко А., Стефанчук Р.) - 18,7%,
"Батьківщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) - 9,3%,
"Сила і честь" Ігоря Смешка - 6,6%,
"Радикальна партія" Олега Ляшка - 5,4%.