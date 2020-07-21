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Парламентарі ухвалили законопроект про реформу патентного законодавства

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила в цілому законопроект №2259 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №2259 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства передбачає виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

Так, законопроектом пропонується розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона, надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід, розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи, передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку.

Проектом закону також запропоновані механізми, які сприятимуть досягнення балансу інтересів між патентною монополією та правом кожної людини на доступність ліків.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу законопроект №2259 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства.

Українські Національні Новини

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