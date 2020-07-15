Парламентарі ухвалили за основу урядовий законопроект про медіацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3504 про медіацію, поданий Кабінетом міністрів України. Відповідне рішення підтримали 339 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону пропонується визначити правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Передбачається наступне:
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- процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин;
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- фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження;
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- медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора.
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Зазначається, що набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив законопроект “Про медіацію”, яким передбачається визначити вимоги до договору про медіацію та угоди про врегулювання конфлікту.