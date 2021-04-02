Парламент Вірменії затвердив перехід до пропорційної виборчої системи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Парламент Вірменії 1 квітня ухвалив зміни до Виборчого кодексу країни, які, на думку опозиції, мають на меті допомогти прем’єр-міністру Ніколу Пашиняну та його політичній силі перемогти на червневих позачергових виборах. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.
Деталі
Поправки, запропоновані 24 березня Пашиняном, фракція якого “Мій крок” домінує в Національних зборах, переведуть виборчу систему кавказької країни на повністю пропорційну. Дотепер вірмени половину депутатів обирали за партійними списками, ще половину — в одномандатних виборчих округах.
За зміни голосували лише провладні законодавці. Ніхто з опозиційної фракції “Яскрава Вірменія” не брав участі у голосуванні, а депутати з фракції “Процвітаюча Вірменія” взагалі бойкотували засідання парламенту.
Що передувало
Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку в квітні перед позачерговими парламентськими виборами.