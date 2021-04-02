Парламент Вірменії затвердив перехід до пропорційної виборчої системи

Деталі

Поправки, запропоновані 24 березня Пашиняном, фракція якого “Мій крок” домінує в Національних зборах, переведуть виборчу систему кавказької країни на повністю пропорційну. Дотепер вірмени половину депутатів обирали за партійними списками, ще половину — в одномандатних виборчих округах.

За зміни голосували лише провладні законодавці. Ніхто з опозиційної фракції “Яскрава Вірменія” не брав участі у голосуванні, а депутати з фракції “Процвітаюча Вірменія” взагалі бойкотували засідання парламенту.

Що передувало

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку в квітні перед позачерговими парламентськими виборами.