Парламент Армении утвердил переход к пропорциональной избирательной системе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Парламент Армении 1 апреля принял изменения в Избирательный кодекс страны, которые, по мнению оппозиции, имеют целью помочь премьер-министру Никол Пашинян и его политической силе победить на июньских внеочередных выборах. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
Поправки, предложенные 24 марта Пашиняном, фракция которого “Мой шаг” доминирует в Национальном собрании, переведут избирательную систему кавказской страны на полностью пропорциональную. До сих пор армяне половину депутатов избирали по партийным спискам, еще половину — в одномандатных избирательных округах.
При изменении голосовали только провластные законодатели. Никто из оппозиционной фракции “Яркая Армения” не участвовал в голосовании, а депутаты из фракции “Процветающая Армения” вообще бойкотировали заседание парламента.
Что предшествовало
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами.