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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34279 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 50965 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105176 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141125 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193713 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192551 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278139 просмотра

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Парламент Армении утвердил переход к пропорциональной избирательной системе

Парламент Армении утвердил переход к пропорциональной избирательной системе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Парламент Армении 1 апреля принял изменения в Избирательный кодекс страны, которые, по мнению оппозиции, имеют целью помочь премьер-министру Никол Пашинян и его политической силе победить на июньских внеочередных выборах. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Поправки, предложенные 24 марта Пашиняном, фракция которого “Мой шаг” доминирует в Национальном собрании, переведут избирательную систему кавказской страны на полностью пропорциональную. До сих пор армяне половину депутатов избирали по партийным спискам, еще половину — в одномандатных избирательных округах.

При изменении голосовали только провластные законодатели. Никто из оппозиционной фракции “Яркая Армения” не участвовал в голосовании, а депутаты из фракции “Процветающая Армения” вообще бойкотировали заседание парламента.

Что предшествовало

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами.

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