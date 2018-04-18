Парламент Туреччини продовжив режим надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Парламент Туреччини схвалив законопроект про продовження терміну дії режиму надзвичайного стану в країні на три місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Повідомляється, що це необхідно для "забезпечення наступності запобіжних заходів для захисту принципу правової держави".
Як повідомляв УНН, турецька Рада національної безпеки ухвалила рішення, згідно з яким пропонує керівництву країни продовжити надзвичайний стан ще на три місяці.