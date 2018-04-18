Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Парламент Турции одобрил законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения в стране на три месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Сообщается, что это необходимо для "обеспечения преемственности мер для защиты принципа правового государства".
Как сообщал УНН, турецкий Совет национальной безопасности принял решение, согласно которому предлагает руководству страны продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца.