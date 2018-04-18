Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения

Сообщается, что это необходимо для "обеспечения преемственности мер для защиты принципа правового государства".

Как сообщал УНН, турецкий Совет национальной безопасности принял решение, согласно которому предлагает руководству страны продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца.