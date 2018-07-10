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Парламент Румунії схвалив проект закону про офшорні нафтові периметри

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Палата депутатів схвалила в понеділок проект закону про офшорні нафтові периметри, що посилює оподаткування видобувних компаній. Про це повідомило агентство Agerpress, інформує УНН.

За цей нормативний акт проголосували 175 депутатів, проти — 30 і утрималися 30. Раніше законопроект був схвалений Сенатом. Тепер він буде направлений на затвердження президентові, який може або підписати його, або повернути до парламенту із зауваженнями.

Поправки, внесені в текст депутатами, передбачають зміну рівня оподаткування видобувних компаній в залежності від еволюції ринкових цін, а також введення податку на додаткові доходи цих компаній. Виступаючи в ході обговорення законопроекту, спікер Палати депутатів Лівіу Драгня заявив, що “ми не можемо допустити в Палаті депутатів, щоб Румунія залишалася в енергетичній залежності від росіян”. “Той факт, що 50% всієї продукції буде призначено для двосторонніх контрактів, а 50% — для продажу на румунському ринку, означає, що Румунія стає однією з небагатьох енергетично незалежних країн в світі, — сказав він. — Також ми не могли допустити нульового оподаткування додаткових доходів, тому що не можна, щоб румунська держава не отримувало нічого”.

Драгня наголосив на необхідності знайти рівновагу між законним бажанням румунської держави отримати значні доходи і мати доступ до власних ресурсів газу для румунської економіки, з одного боку, і між законним інтересом інвесторів мати передбачуване, стабільне законодавство і отримувати прибуток, — з іншого, зазначає Agerpress.

“Мова йде про значне посилення податкового режиму”, — заявив, у свою чергу, голова асоціації офшорних операторів, глава компанії ExxonMobile Romania Річард Тескер. “Якщо наше розуміння вірно, то в результаті сьогоднішньої дискусії кожному інвестору буде набагато важче прийняти рішення про інвестиції, — сказав він. — Для інвесторів дуже важливо мати передбачуваний і стабільний податковий режим протягом усього терміну інвестицій”.

Як повідомляв УНН, президент Румунії підписав указ про звільнення головного антикорупційного прокурора.

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