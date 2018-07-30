Парламент Македонії призначив дату референдуму щодо назви країни

Так, 68 депутатів зі 120 проголосували за те, щоб питання в бюлетені звучало так: “Чи підтримуєте ви членство в НАТО та ЄС і чи підтримуєте ви угоду щодо назви (країни) між республікою Македонія та Грецією?”

Перед голосуванням прем’єр-міністр країни Зоран Заєв заявив, що угода “визначить майбутнє республіки Македонія”.

Пізніше депутати підтримали законопроект про ратифікацію угоди з Грецією. Цей документ викликав сильну критику з боку головної опозиційної партії Македонії VMRO-DPMNE (Внутрішньої македонської революційної організації — Демократичної партії за македонську національну єдність). Її прихильники заявляли, що питання на референдумі не потрібно прив’язувати до членства країни в ЄС та НАТО.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс запросив Македонію до початку переговорів про вступ до НАТО.