Парламент Македонии назначил дату референдума о названии страны

Так, 68 депутатов из 120 проголосовали за то, чтобы вопрос в бюллетене звучал так: "Поддерживаете ли вы членство в НАТО и ЕС и поддерживаете ли вы соглашение о названии (страны) между республикой Македония и Грецией?"

Перед голосованием премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что соглашение "определит будущее республики Македония".

Позже депутаты поддержали законопроект о ратификации соглашения с Грецией. Этот документ вызвал сильную критику со стороны главной оппозиционной партии Македонии VMRO-DPMNE (Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство). Ее сторонники заявляли, что вопрос на референдуме не нужно привязывать к членству страны в ЕС и НАТО.

Напомним, Североатлантический альянс пригласил Македонию в начале переговоров о вступлении в НАТО.