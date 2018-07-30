Парламент Македонии назначил дату референдума о названии страны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Парламент Македонии назначил 30 сентября датой референдума относительно названия страны, утвердив таким образом предложение правительства. Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает УНН.
Так, 68 депутатов из 120 проголосовали за то, чтобы вопрос в бюллетене звучал так: "Поддерживаете ли вы членство в НАТО и ЕС и поддерживаете ли вы соглашение о названии (страны) между республикой Македония и Грецией?"
Перед голосованием премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что соглашение "определит будущее республики Македония".
Позже депутаты поддержали законопроект о ратификации соглашения с Грецией. Этот документ вызвал сильную критику со стороны главной оппозиционной партии Македонии VMRO-DPMNE (Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство). Ее сторонники заявляли, что вопрос на референдуме не нужно привязывать к членству страны в ЕС и НАТО.
Напомним, Североатлантический альянс пригласил Македонию в начале переговоров о вступлении в НАТО.