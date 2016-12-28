Парламент Куби прийняв закон, що обмежує використання імені Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Депутати Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) Куби у вівторок на заключному в цьому році сесії прийняли закон, який регламентує використання імені та зображення команданте Фіделя Кастро, який пішов з життя 25 листопада у віці 90 років, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Як вираження волі і політичної етики, які завжди були притаманні Фіделю, забороняється використання його імені в найменуваннях установ, площ, парків, вулиць, проспектів та інших громадських місць, а також у будь-яких видах нагород, почесних титулів або заслуг”, — йдеться в документі.
Згідно з останньою волею покійного, закон також забороняє використання його зображення при зведенні пам’ятників, встановлення бюстів, пам’ятників, пам’ятних дошок і т.п. Крім того, документ накладає заборону на згадування будь-якого роду команданте, коли справа стосується “комерційної марки або іншого відмітного знака, домену або дизайну в комерційних і рекламних цілях”.
Водночас закон дозволяє використання імені історичного лідера Кубинської революції в назвах організацій, які можуть бути утворені “для вивчення і поширення його мислення і справи”. Також не заборонено діячам мистецтва черпати натхнення в образі Фіделя Кастро і використовувати його ім’я та зображення у своїй творчості — в літературі, музиці, танці, кіно, живопису або прикладному мистецтві. Дозволяється і використання на публічних заходах зображень Фіделя Кастро і його фотографій, зроблених під час революційної діяльності.
Закон, який набирає чинності з моменту його прийняття, буде опублікований в Gaceta Oficial, офіційному виданні Міністерства юстиції Куби.