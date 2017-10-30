Парламент Іракського Курдистану прийняв відставку лідера регіону

У листі до законодавців 71-річний Масуд Барзані сказав, що більше не виконуватиме свої функції після 1 листопада.

Парламент регіону зібрався, щоб обговорити лист Барзані, після чого депутати більшістю голосів задовольнили його прохання, повідомило курдське телебачення.

Нагадаємо, президент Іракського Курдистану Масуд Барзані заявив, що піде з посади 1 листопада.