Парламент Іракського Курдистану прийняв відставку лідера регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Парламент автономного курдського регіону Іраку, базований в Ербілі, прийняв 29 жовтня відставку лідера регіону, який заявив, що йде з посади через напруженість щодо недавнього референдуму про незалежність, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У листі до законодавців 71-річний Масуд Барзані сказав, що більше не виконуватиме свої функції після 1 листопада.
Парламент регіону зібрався, щоб обговорити лист Барзані, після чого депутати більшістю голосів задовольнили його прохання, повідомило курдське телебачення.
Нагадаємо, президент Іракського Курдистану Масуд Барзані заявив, що піде з посади 1 листопада.