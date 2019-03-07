Паркомісця у ЖК "Урлівський-1" вийшли у продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. ХК "Київміськбуд" починає реалізацію машиномісць у паркінгу нового житлового комплексу "Урлівський-1", що зводиться у Дарницькому районі Києва (будинки 1-5). Про це УНН повідомили у компанії.
Паркінг забезпечить надійне збереження автомобілів та спокій автовласників, а також дозволить втілити у житловому комплексі концепцію "двір без машин".
Ця територія стане справжньою родзинкою новобудови, улюбленим місцем для безпечного відпочинку мешканців – прогулянок, дитячих пустощів та занять спортом. Піднятися прямо на поверх з паркінгу можна буде за допомогою швидкісних і безшумних ліфтів.
Вартість машиномісця від 168 тисяч гривень із урахуванням знижки. Знижка – 10% за умови повної оплати.