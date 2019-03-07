Паркоместа в ЖК "Урловский-1" вышли в продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. ХК "Киевгорстрой" начинает реализацию машиномест в паркинге нового жилого комплекса "Урловский-1", который стоится в Дарницком районе Киева (дома 1-5). Об этом УНН сообщили в компании.
Паркинг обеспечит сохранность автомобилей и спокойствие автовладельцев, а также позволит воплотить в жилом комплексе концепцию "двор без машин".
Эта территория станет настоящей изюминкой новостройки, любимым местом для безопасного отдыха жителей - прогулок, детских шалостей и занятий спортом. Подняться прямо на этаж паркинга можно будет с помощью скоростных и бесшумных лифтов.
Стоимость машиноместа от 168 тысяч гривен с учетом скидки. Скидка - 10% при условии полной оплаты.