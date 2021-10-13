Париж заявив, що Франція, США та Росія працюють над довгостроковою угодою про Нагірний Карабах

Цитата

“Можу запевнити вас, що ми працюємо з нашими російськими і американськими партнерами над просуванням процесу укладення більш довгострокової угоди щодо Карабаху”, — сказала вона.

Деталі

На питання журналіста, чи потрібно очікувати активізації роботи Мінської групи ОБСЄ, посол відповіла, що “зустріч у Нью-Йорку глав МЗС Вірменії і Азербайджану показує, що посередники почали більш активно співпрацювати”. “Але думаю, що Вірменія і Азербайджан також повинні просуватися вперед”, — додала вона.

Контекст

Ситуація у зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли там почалися активні бойові дії. 9 листопада того ж року президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці. 11 січня лідери РФ, Вірменії і Азербайджану домовилися про створення робочої групи на рівні віцепрем’єрів трьох країн, яка сконцентрується на налагодженні транспортних і економічних зв’язків у регіоні.