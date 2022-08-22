Париж після скандалу хоче обговорити заборону на приватні літаки на рівні ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що готовий включити заборону на польоти приватних літаків до порядку денного зустрічі міністрів транспорту європейських країн у жовтні після того, як громадськість відреагувала на викривальну інформацію про викиди приватних літаків багатих французів, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Контекст
Останніми тижнями з'явилося кілька облікових записів у Twitter, призначених для відстеження польотів приватних літаків французьких мільярдерів. Провідний аккаунт I Fly Bernard про французького мільярдера та генерального директора LVMH Бернара Арно прагнув оприлюднити інформацію про "екоцидний спосіб життя" найбагатших людей Франції.
У п'ятницю стало відомо, що приватний літак Bolloré Group здійснив три рейси в один і той же день, випустивши в атмосферу 22 тонни CO2, що відповідає середньому рівню викидів автомобілів за 10 років.
Реакція влади
Бон пояснив в інтерв'ю Le Parisien, що ЄС має діяти як єдине ціле в цьому питанні, щоб гарантувати, що всі "мають однакові правила і вплив є максимальним". Він має намір внести це питання до порядку денного наступної зустрічі європейських міністрів транспорту у жовтні. Неформальна зустріч міністрів транспорту наразі запланована на 20-21 жовтня 2022 року у Празі.
Якщо повна заборона неможлива, міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що готовий "діяти та регулювати польоти приватних літаків".
Бон також зазначив, що готовий розширити сферу застосування пропозицій нової схеми торгівлі викидами ЄС (EU ETS), включивши до неї приватні літаки. Розробка ETS у масштабах всього блоку наразі перебуває на розгляді у межах мети блоку зі скорочення викидів на 55% до 2030 року, відомої як пакет Fit for 55.
Менш обмежувальні варіанти, такі як відкриття інформації про всі рейси приватних літаків, також перебувають на розгляді, відзначає видання.