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Париж после скандала хочет обсудить запрет на частные самолеты на уровне ЕС

Киев • УНН

 • 186753 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что готов включить запрет на полеты частных самолетов в повестку дня встречи министров транспорта европейских стран в октябре после того, как общественность отреагировала на обличительную информацию о выбросах частных самолетов богатых французов, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Париж после скандала хочет обсудить запрет на частные самолеты на уровне ЕС

Контекст

В последние недели появилось несколько учетных записей в Twitter, предназначенных для отслеживания полетов частных самолетов французских миллиардеров. Ведущий аккаунт I Fly Bernard о французском миллиардере и генеральном директоре LVMH Бернаре Арно стремился обнародовать информацию об "экоцидном образе жизни" самых богатых людей Франции.

В пятницу стало известно, что частный самолет Bolloré Group совершил три рейса в один и тот же день, выпустив в атмосферу 22 тонны CO2, что соответствует среднему уровню выбросов автомобилей за 10 лет.

Реакция властей

Бон объяснил в интервью Le Parisien, что ЕС должен действовать как единое целое в этом вопросе, чтобы гарантировать, что все "имеют одинаковые правила и влияние максимально". Он намерен внести этот вопрос в повестку дня следующей встречи европейских министров транспорта в октябре. Неформальная встреча министров транспорта запланирована на 20-21 октября 2022 года в Праге.

Если полный запрет невозможен, министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что готов "действовать и регулировать полеты частных самолетов".

Бон также отметил, что готов расширить область применения предложений новой схемы торговли выбросами ЕС (EU ETS), включив в нее частные самолеты. Разработка ETS в масштабах всего блока находится на рассмотрении в рамках цели блока по сокращению выбросов на 55% к 2030 году, известной как пакет Fit for 55.

Менее ограничительные варианты, такие как открытие информации обо всех рейсах частных самолетов, также находятся на рассмотрении, отмечает издание.

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