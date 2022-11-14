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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Parimatch став партнером UNITED24

Parimatch став партнером UNITED24

Київ • УНН

 • 291839 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Parimatch приєднався до фандрейзингової платформи UNITED24. Компанія вже надала значну фінансову допомогу, а тепер долучається до медійної підтримки за участі світових зірок спорту, передає УНН.

До кінця року Parimatch планує взяти участь у кількох благодійних зборах, а також реалізувати медіаактивності з клубами Англійської прем'єр-ліги та амбасадором UNITED24 і Parimatch, абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.

«Ми використаємо всі ресурси для того, аби європейське і світове суспільство, глобальні бренди і бізнес-гіганти включилися в проєкти, які започатковує UNITED24. Говорити про війну сьогодні — обов'язок кожного, і особливо тих, хто може говорити на велику світову аудиторію», — коментує CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

«Компанія Parimatch Ukraine вже підтримала збір першої леді Олени Зеленської та UNITED24 на реанімобілі. Ми раді, що ця активність трансформувалася у системну співпрацю, — говорить координаторка UNITED24 Ярослава Гресь. — Боротися за увагу світу після майже дев’ятьох місяців війни все важче. Великі медійні можливості, які має Parimatch Ukraine, допоможуть UNITED24 звучати голосніше і бути ефективнішими у допомозі Україні».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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