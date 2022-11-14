Parimatch стал партнером UNITED24

До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных сборах, а также реализовать медиаактивности с клубами Английской премьер-лиги и амбассадором UNITED24 и Parimatch, абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

«Мы используем все ресурсы для того, чтобы европейское и мировое общество, глобальные бренды и бизнес-гиганты включились в проекты, инициированные UNITED24. Говорить о войне сегодня — обязанность каждого, и особенно тех, кто может говорить на международной аудитории», — комментирует CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

«Компания Parimatch Ukraine уже поддержала сбор первой леди Елены Зеленской и UNITED24 на реанимобили. Мы рады, что эта активность трансформировалась в системное сотрудничество, — говорит координатор UNITED24 Ярославa Гресь. — Бороться за внимание мира после почти девяти месяцев войны все труднее. Большие медийные возможности Parimatch Ukraine помогут UNITED24 звучать громче и быть эффективнее в помощи Украине».