Паралімпіада-2020: золото плавця Андрія Трусова стало 60-ю медаллю України у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (60), проте пропустила у рейтингу збірну Бразилії, яка здобула на одне золото більше. Також вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 127 медалей.

Деталі

Володарями нагород стали Євген Богодайко, а також Андрій Трусов.

Євген Богодайко перед фіналом 50-метрівки був одним із головних претендентів на медаль Паралімпіади-2020. Двічі поспіль він вигравав “срібло” на цій дистанції у Токіо та Ріо-де-Жанейро, у той час, як для Трусова Ігри-2020 стали першими у кар’єрі.

Богодайко та Трусов вже вигравали медалі на Іграх у Токіо. Причому Трусов за цим показником був лідером: після “бронзи” в естафеті 4×100 метрів він мав у своєму активі вже чотири нагороди.

Перед виступом у фіналі саме Трусов мав найкращий час у кваліфікації — її він проплив за 27.44 секунди. Крім того, саме йому належав світовий рекорд на цій дистанції — у 2019 році він її подолав за 27.07 секунд.

На фініші українці здобули дві медалі. “Золото” взяв Андрій Трусов, а бронзову нагороду здобув Євген Богодайко.

Володарем срібної нагороди у 100-метрівці вільним стилем став плавець Максим Веракса (клас — S12). Веракса підходив до виступів у Токіо у якості 3-разового призера Паралімпійських Ігор на цій дистанції.

У фіналі 100-метрівки вільним стилем змагалися два українці. Окрім Максима Веракси, за нагороду намагався зачепитися Ілля Яременко, який випередив Вераксу на дистанції 50 метрів вільним стилем. Головними суперниками Веракси та Яременка були британець Стівен Клегг, азербайджанець Раман Салей, а також австралієць Бредан Джейсон. Усі вони випередили українців у кваліфікації за часом.

Веракса майже всю дистанцію плив першим. Але на фініші поступився азербайджанцеві Салею — 0.18 секунд склало відставання українця від паралімпійського чемпіона Токіо.

Бронзову медаль на дистанції 200 метрів комплексним стилем виграв плавець Василь Крайник.

Крайник дебютував на Паралімпіаді-2020 у фіналі дистанції 100 метрів брасом. І майже зачепився за медаль — на фініші українець показав четвертий час.

Боротися за нагороди у фіналі дистанції Крайник мав із британцем Різом Данном. При цьому саме українець був лідером за часом кваліфікації.

Фінал 200-метрівки вийшов для Крайника драматичним. Перші 100 метрів українець проплив другим, а за 50 метрів до фінішу вийшов навіть на перше місце. Проте втримати “золото” українцеві не вдалося. На фініші українець поступився Данну, а також бразильцеві Габрієлю Бандейрі, ставши у підсумку бронзовим призером Паралімпіади-2020.