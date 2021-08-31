Паралимпиада-2020: золото пловца Андрея Трусова стало 60-й медалью Украины в Токио

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (60), однако пропустила в рейтинге сборную Бразилии, которая получила на одно золото больше. Также выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 127 медалей.

Детали

Обладателями наград стали Евгений Богодайко, а также Андрей Трусов.

Евгений Богодайко перед финалом 50-метровки был одним из главных претендентов на медаль Паралимпиады-2020. Дважды подряд он выигрывал “серебро” на этой дистанции в Токио и Рио-де-Жанейро, в то время, как для Трусова Игры-2020 стали первыми в карьере.

Богодайко и Трусов уже выигрывали медали на Играх в Токио. Причем Трусов по этому показателю был лидером: после “бронзы” в эстафете 4×100 метров он имел в своем активе уже четыре награды.

Перед выступлением в финале именно Трусов имел лучшее время в квалификации — её он проплыл за 27.44 секунды. Кроме того, именно ему принадлежал мировой рекорд на этой дистанции — в 2019 году он её преодолел за 27.07 секунд.

На финише украинцы получили две медали. “Золото” взял Андрей Трусов, а бронзовую награду получил Евгений Богодайко.

Обладателем серебряной награды в 100-метровке вольным стилем стал пловец Максим Веракса (класс — S12). Веракса подходил к выступлениям в Токио в качестве 3-разового призера Паралимпийских Игр на этой дистанции.

В финале 100-метровки вольным стилем соревновались два украинца. Кроме Максима Вераксы, за награду пытался зацепиться Илья Яременко, опередивший Веракса на дистанции 50 метров вольным стилем. Главными соперниками Вераксы и Яременко были британец Стивен Клегг, азербайджанец Раман Салей, а также австралиец Бредан Джейсон. Все они опередили украинцев в квалификации по времени.

Веракса почти всю дистанцию плыл первым. Но на финише уступил азербайджанцу Салею — 0.18 секунд составило отставание украинца от паралимпийского чемпиона Токио.

Бронзовую медаль на дистанции 200 метров комплексным стилем выиграл пловец Василий Крайник.

Крайник дебютировал на Паралимпиаде-2020 в финале дистанции 100 метров брассом. И почти зацепился за медаль — на финише украинец показал четвертое время.

Бороться за награды в финале дистанции Крайник должен был с британцем Ризом Данном. При этом именно украинец был лидером по времени квалификации.

Финал 200-метровки вышел для Крайника драматичным. Первые 100 метров украинец проплыл вторым, а за 50 метров до финиша вышел даже на первое место. Однако удержать “золото” украинцу не удалось. На финише украинец уступил Данну, а также бразильцу Габриелю Бандейре, став в итоге бронзовым призером Паралимпиады-2020.