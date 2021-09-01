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Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли ще дві медалі Ігор у Токіо

Київ • УНН

 • 18330 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські параатлети здобули у Токіо ще дві медалі XVI літніх Паралімпійських ігор — призерами стали плавці Олексій Федина та Ярина Матло, пише УНН.

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (74), проте пропустила у рейтингу збірну Нідерландів, яка здобула на два золота більше. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 143 медалі.

Деталі

У фіналі 100-метрівки брасом Україна була представлена одразу трьома спортсменами. Окрім Федини, за нагороди боролися Сергій Кліпперт та Данило Чуфаров.

Українці боролися за нагороди з азербайджанцем Валі Ісрафіловим, а також білорусом Владзіміром Ізуотавим. При цьому саме Федина мав найкращий час у кваліфікації.

Лідирував Федина і у фіналі. Стартові 50 метрів українець проплив першим, випереджаючи своїх суперників. І був у кроці від медалі. Проте на фініші Федину випередив азербайджанець Валі Ісрафілов. Українцеві вдалося втримати друге місце від представника ПКР Артура Саіфутдінова. Щодо інших українців, то Сергій Кліпперт фінішував п’ятим, а Данило Чуфаров — шостим.

A NEW Paralympic Record!#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/mc8nFe3rpR

— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021

У Токіо розіграли ще одні нагороди в жіночому плаванні на дистанцію 100 метрів брасом, цього разу — в класі SB12. Україна знову виграла “бронзу”. Її принесла Ярина Матло.

Для Матло це вже четверта нагорода за всю історію її участі в Паралімпійських іграх. У цій дисципліні вона також ставала третьою в 2008 і 2012 роках.

У фіналі в Токіо Ярина показала час 1:20.31, чого вистачило для третьої “бронзи” в її кар’єрі.

Чемпіонкою з паралімпійським рекордом стала бразилійка Марія Кароліна Ґомес Сантьяґо. Для 36-річної спортсменки Ігри в Токіо стали дебютними. Тут вона завоювала вже три “золота” та по одному “сріблу” й “бронзі”.

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