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Паралимпиада-2020: Украинские спортсмены завоевали еще две медали Игр в Токио

Паралимпиада-2020: Украинские спортсмены завоевали еще две медали Игр в Токио

Киев  •  УНН

 • 18319 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские параатлеты завоевали в Токио еще две медали XVI летних Паралимпийских игр — призерами стали пловцы Алексей Федина и Ярина Матло, пишет УНН.

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (74), однако пропустила в рейтинге сборную Нидерландов, которая получила на два золота больше. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 143 медали.

Детали

В финале 100-метровки брассом Украина была представлена сразу тремя спортсменами. Кроме Федыны, за награды боролись Сергей Клипперт и Даниил Чуфаров.

Украинцы боролись за награды с азербайджанцем Вали Исрафиловым, а также белорусом Владзимиром Изуотавым. При этом именно Федина имел лучшее время в квалификации.

Лидировал Федина и в финале. Стартовые 50 метров украинец проплыл первым, опережая своих соперников. И был в шаге от медали. Однако на финише Федину опередил азербайджанец Вали Исрафилов. Украинцу удалось удержать второе место от представителя ПКР Артура Саифутдинова. Что касается других украинцев, то Сергей Клипперт финишировал пятым, а Даниил Чуфаров — шестым.

A NEW Paralympic Record! #ParaSwimming # Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/mc8nFe3rpR

— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021

В Токио разыграли еще одни награды в женском плавании на дистанцию 100 метров брассом, на этот раз — в классе SB12. Украина снова выиграла “бронзу”. Ее принесла Ярина Матло.

Для Матло это уже четвертая награда за всю историю ее участия в Паралимпийских играх. В этой дисциплине она также становилась третьей в 2008 и 2012 годах.

В финале в Токио Ярина показала время 1:20.31, чего хватило для третьей “бронзы” в ее карьере.

Чемпионкой с паралимпийским рекордом стала бразильянка Мария Каролина Гомес Сантьяго. Для 36-летней спортсменки Игры в Токио стали дебютным. Здесь она завоевала уже три “золота” и по одному “серебру” и “бронзе”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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