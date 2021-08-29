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Паралімпіада-2020: українка Мисник виборола "срібло" у штовханні ядра

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українка Анастасія Мисник здобула "срібло" Паралімпійських Ігор - 2020 у Токіо у штовханні ядра, повідомляє УНН.

Деталі

Українка взяла срібну нагороду у штовханні ядра (клас - F20) з результатом 14,16 м.

Перше місце у представниці Еквадору Полет Ізамар Мендес Санчес - 14,39 м (WR). "Бронза" - також в еквадорки Анаїс Мендес - 14,06 м.

Доповнення

Таким чином, паралімпійська збірна України здобула вже 43 медалі у Токіо-2020: 10 золотих, 22 срібних, 11 бронзових.

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