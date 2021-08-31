Паралімпіада-2020: Україна здобуває ще одне золото та ще 3 медалі

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Збірна України здобула золоту нагороду після подачі протесту щодо результатів фіналу змагань у штовханні ядра, також українські параатлети завоювали ще три нагороди, пише УНН.

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (66) та змогла випередити у рейтингу збірну Бразилії. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 131 медаль.

Легка атлетика

На Паралімпійських іграх розіграли медалі у штовханні ядра серед чоловіків у класі F20. У змаганнях брали участь двоє українців: Максим Коваль та Олександр Яровий — і обидва завершили їх на п’єдесталі.

Кваліфікації у цих змаганнях не було: спортсмени стартували одразу з фіналу. У восьми учасників було шість спроб — до заліку йшла найкраща.

Українці зуміли встановити особисті рекорди. Коваль штовхнув ядро на 17.34 метра з третьої спроби. Близький результат показав Яровий — 17.3 у другій.

Удруге поспіль паралімпійським чемпіоном у цій дисципліні мав стати малазієць Мухаммад Зіяд Золкефлі. Крім того, переможець установив світовий рекорд — 17.94. Такий результат йому підкорився в третій спробі. Проте, згодом стало відомо, що атлет з Малайзії був дискваліфікований, відповідно — золоту нагороду отримав Максим Коваль, срібло — Олександр Яровий.

The Men's Shot Put - F20 results are in #Gold - M. Koval (WR. 17.34) #UKR#Silver - O. Yarovyi #UKR#Bronze - E. Nikolaidis #GRE#ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) August 31, 2021

У статусі однієї з фавориток у бігу на дистанцію 400 метрів серед жінок у класі Т20 стартувала українка Юлія Шуляр та в підсумку завоювала “срібло”.

Шуляр, для якої Ігри в Токіо стали дебютними в кар’єрі, показала другий результат у кваліфікації, подолавши дистанцію за 57.58 секунди. Вона виграла свій забіг із паралімпійським рекордом, проте в наступному відбірковому забігові його побила американка Бріанна Кларк (56.07).

У фіналі Шуляр також фінішувала другою, але покращила персональний рекорд — 56.18 секунди.

Паралімпійською чемпіонкою в цій дисципліні другі Ігри поспіль стала американка Кларк, яка оновила світовий рекорд — 55.18.

Плавання

Бронзову нагороду здобули параплавці збірної України у змішаній естафеті 4×100 метрів вільним стилем.

У мікстестафеті Україна була представлена плавцями класів S11 — S13. Марина Піддубна пливла від класу S11, Максим Веракса — S12, а Анна Стеценко та Кирило Гаращенко — у класі S13.

Перший етап Марини Піддубної збірна України закінчила на шостому місці. Проте на наступних двох українцям вдалося відіграти позиції та перед заключним етапом Кирила Гаращенка йшла вже третьою.

Гаращенку майже вдалося наздогнати бразилійців та представників ПКР. Проте у підсумку Україна фінішувала третьою.

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