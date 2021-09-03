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Паралімпіада-2020: плавець Денис Остапченко здобуває золото. Це 93 медаль України

Київ • УНН

 • 25241 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Денис Остапченко став найшвидшим у запливі 200 метрів вільним стилем у класі S3 та здобув 93 медаль для збірної України на Іграх у Токіо, пише УНН.

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (93) та змогла напередодні повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 180 медалей.

Деталі

Фінал 200-метрівки вільним стилем став заключним для Остапченко у Токіо. До нього український спортсмен підходив у статусі 2-разового призера Паралімпіад — “срібло” Остапченко виграв на 50-метрівці на спині та “бронзу” на 50 метрах вільним стилем.

Третю спробу здобути “золото” Остапченко мав у фіналі 200 метрів вільним стилем. Українець був головним претендентом на нагороду найвищого гатунку: у 2020 році він став чемпіоном на цій дистанції. А у кваліфікації показав найкращий результат серед інших спортсменів.

Боротися за медалі Остапченко мав із китайцем Цзоу Ляньканом та мексиканцем Хесусом Ернандесом. Також дистанцію мав пливти ще один українець Хесус Ернандес. Остапченко перші 50 метрів пройшов третім, але поступово почав підтягуватися за боротьбу за “золото”. І зміг вибороти цю медаль, випередивши мексиканців Дієго Лопеса Діаса та Хесуса Ернандеса.

Denys Ostapchenko wins the Men's 200m Freestyle S3 with a time of 3:21.62 mins#Gold Denys Ostapchenko #UKR #Silver Diego Lopez Diaz #MEX #Bronze Jesus Hernandez #MEX#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

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