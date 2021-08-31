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Паралімпіада-2020: Наталія Кобзар приносить загальну 67 медаль для України на Іграх

Київ • УНН

 • 15239 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Паралімпійських іграх розіграли медалі в бігові на 400 метрів. Цього разу — в класі Т37. Україну у фінальному забігові представляли Наталія Кобзар та Аліна Терех. Кобзар принесла збірній “срібло”, пише УНН.

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (67) та змогла випередити у рейтингу збірну Бразилії. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 132 медалі.

Деталі

Попередніх забігів на 400 метрів у атлеток не було: вони одразу розігрували нагороди у фіналі.

У фіналі Кобзар покращила свій особистий рекорд — 1:01.47, проте цього забракло для перемоги. До кінця спортсменка йшла нога в ногу з китаянкою Цзян Феньфень, але врешті здобула срібну медаль — першу в її кар’єрі.

Після дискваліфікації спортменки з ПКР Вікторії Сланової інша українка Аліна Терех піднялася на четверте місце, також із особистим рекордом — 1:05.96.

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