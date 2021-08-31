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Паралимпиада-2020: Наталья Кобзарь приносит общую 67 медаль для Украины на Играх

Паралимпиада-2020: Наталья Кобзарь приносит общую 67 медаль для Украины на Играх

Киев  •  УНН

 • 15234 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. На Паралимпийских играх разыграли медали в беге на 400 метров. На этот раз — в классе Т37. Украина в финальном забеге представляли Наталья Кобзарь и Алина Терех. Кобзарь принесла сборной “серебро”, пишет УНН.

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (67) и смогла опередить в рейтинге сборную Бразилии. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 132 медали.

Детали

Предыдущих забегов на 400 метров в атлеток не было: они сразу разыгрывали награды в финале.

В финале Кобзарь улучшила свой личный рекорд — 1:01.47, однако этого не хватило для победы. До конца спортсменка шла нога в ногу с китаянкой Цзян Феньфень, но в конце получила серебряную медаль — первую в ее карьере.

После дисквалификации спортменки с ПКР Виктории Слановои другая украинка Алина Терех поднялась на четвертое место, также с личным рекордом — 1:05.96.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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