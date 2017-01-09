Папа Римський Франциск зробив заяву щодо ситуації на Донбасі

“Також і в Європі, де не бракує напруження, готовність до діалогу становить єдиний шлях для гарантування безпеки та розвитку континенту. З прихильністю сприймаю ініціативи, спрямовані на користь об’єднання Кіпру, адже саме сьогодні наново розпочинаються переговори, в той же час складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою”, — таким було одне із побажань Папи Франциска, сказане під час традиційної на початку року зустрічі з дипломатичним корпусом, акредитованим при Святому Престолі.

Під час аудієнції, що відбулася 9 січня 2017 р., Глава Католицької Церкви, в контексті 100-річчя завершення Першої світової війни, ділився думками про мир і безпеку, підкреслюючи, що “в атмосфері загальних побоювань за теперішнє й невпевненості та тривоги за майбутнє, в якій ми занурені”, вважає важливим звернутися із словом надії, яке вкаже перспективу подальшого шляху.

Нагадаємо, наприкінці грудня на Донбас надійшла перша партія допомоги від Папи Римського Франциска, черед якої - буржуйки, паливні брикети, дитяче харчування, їжа і ліки.