Папа Франциск пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу мігрантам у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Папа Римський Франциск пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу мігрантам у Мексиці. Ці кошти використають для житла, продовольства та інших потреб для мігрантів Центральної Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Кошти будуть розподілені на 27 проектів у 16 мексиканських єпархіях та общинах.
"Чоловіки і жінки, часто з маленькими дітьми, тікають від бідності і насильства, сподіваючись на краще майбутнє в Сполучених Штатах. Проте, американський кордон залишається закритим для них.
Близько 75 тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали, які прибули до Мексики у караванах, не можуть потрапити до Сполучених Штатів та перебувають без дому або засобів до існування", - йшлося у заяві Ватикану.
Нагадаємо, Міністерство оборони США планує відправити на кордон з Мексикою майже 300 військовослужбовців, яким дозволять контактувати з мігрантами.