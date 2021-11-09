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Pandora Papers: президенту Чилі оголосили імпічмент

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президенту Чилі Себастьяну Піньєрі було оголошено імпічмент у вівторок нижньою палатою конгресу країни, яка організувала судовий розгляд у Сенаті через "Pandora Papers". Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Pandora Papers: президенту Чилі оголосили імпічмент

Деталі

Голосування за імпічмент набрало мінімум 78 голосів, необхідних у Палаті депутатів із 155 членів, і відбулося після марафонської 20-годинної сесії Сенату. 67 депутатів проголосували проти імпічменту, в тому числі кілька представників опозиції. Інші утрималися або були відсутні.

Щоб отримати більшість, необхідну для імпічменту, депутат-соціаліст Хайме Наранхо фактично 14 годин читав серію документів щодо розслідування.

Міністр президентства Чилі Хуан Хосе Осса назвав імпічмент "політичним шоу".

Додамо

Звинувачення пов’язані з публікацією так званих "Pandora Papers", які розкривають офшорні фінансові операції відомих діячів у всьому світі, включаючи Піньєру, одного з найбагатших людей Чилі.

Опубліковані документи показали, що один із синів Піньєри використовував офшорні компанії на Британських Віргінських островах для продажу гірничого проекту "Домінга", співвласником якого була його родина.

Остаточний платіж за продаж шахти в 2011 році залежав від того, що уряд відмовився оголосити її розташування в північно-центральній частині Чилі заповідником. Уряд, який на той час очолював Піньєра, не зробив цього, незважаючи на заклики екологів. Але й наступні уряди не зробили цього.

Коли через кілька років слідчі розглянули справу, Піньєра тоді заявив, що він не брав участі в управлінні компаніями і навіть не усвідомлював зв’язку з "Домінгою".

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