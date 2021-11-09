Pandora Papers: президенту Чили объявили импичмент

Детали

Голосование за импичмент набрало минимум 78 голосов, необходимых в Палате депутатов из 155 членов, и произошло после марафонской 20-часовой сессии Сената. 67 депутатов проголосовали против импичмента, в том числе несколько представителей оппозиции. Другие воздержались или отсутствовали.

Чтобы получить большинство, необходимое для импичмента, депутат-социалист Хайме Наранхо фактически 14 часов читал серию документов о расследовании.

Министр президентства Чили Хуан Хосе Осса назвал импичмент "политическим шоу".

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Обвинения связаны с публикацией так называемых "Pandora Papers", которые раскрывают офшорные финансовые операции известных деятелей во всем мире, включая Пиньеру, одного из самых богатых людей Чили.

Опубликованные документы показали, что один из сыновей Пиньеры использовал офшорные компании на Британских Виргинских островах для продажи горного проекта "Доминга", совладельцем которого была его семья.

Окончательный платеж за продажу шахты в 2011 году зависел от того, что правительство отказалось объявить ее расположение в северо-центральной части Чили заповедником. Правительство, которое в то время возглавлял Пиньера, не сделало этого, несмотря на призывы экологов. Но и последующие правительства не сделали этого.

Когда через несколько лет следователи рассмотрели дело, Пиньера тогда заявил, что он не участвовал в управлении компаниями и даже не осознавал связи с "Домингой".