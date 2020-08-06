Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 546 осіб

“У Москві померли 12 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — сказали в штабі.

Всього в російській столиці померли 4 546 осіб з коронавірусом. На 6 серпня в Москві було зафіксовано понад 245 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, в цілому в місті вилікувалися майже 186,3 тис. пацієнтів.

У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 871 894 випадки зараження, одужали 676 357 осіб, померло 14 606. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.