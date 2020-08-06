Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 546 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, пишет УНН.
“В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сказали в штабе.
Всего в российской столице умерли 4 546 человек с коронавирусом. На 6 августа в Москве было зафиксировано более 245 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились почти 186,3 тыс. пациентов.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 871 894 случая заражения, выздоровели 676 357 человек, умерли 14 606. Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.