Пандемія: з 1 вересня у Колумбії скасують загальний карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Влада Колумбії прийняла рішення не продовжувати режим загальнонаціонального обов’язкового карантину, термін дії якого закінчується 31 серпня. Про це повідомив у понеділок президент країни Іван Дуке під час виступу в Боготі, інформує УНН.
“1 вересня розпочинається новий етап. Замість обов’язкової ізоляції (для всіх громадян) вводиться вибіркова ізоляція”, — заявив глава держави, виступ якого транслювався на сторінці його адміністрації в Twitter. Президент пояснив, що будуть скасовані багато обмежувальних заходів і відновиться робота різних секторів економіки.
Дуке додав, що режим надзвичайної ситуації в області охорони здоров’я збережеться до 30 листопада.
Перший випадок зараження коронавірусною інфекцією був зафіксований в Колумбії 6 березня. 17 березня Дуке через пандемію оголосив в країні 30-денний режим надзвичайного стану. Пізніше влада прийняла рішення припинити прийом міжнародних авіарейсів з метою запобігання поширенню інфекції і ввела загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня. Потім його продовжили до 1 вересня.
Згідно з останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом в Колумбії досягла 551 696, померло 17 612 осіб. За даними ВООЗ — в Колумбії 533 103 інфікованих, 16 968 з них — загинули.
Виступ президента Колумбії Івана Дуке (перегляд при переході на Twitter):
#EnVivo | Balance de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la pandemia del covid-19 en el país. # PrevenciónyAcción https://t.co/ov7OKzOgCG— Presidencia Colombia (@infopresidencia) August 24, 2020