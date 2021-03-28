Пандемія: ЄС розраховує виробити до середина липня 420 млн доз вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Євросоюз планує виробити до середини липня 420 млн доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив у неділю комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який курирує в Єврокомісії політику в сфері вакцинації, пише УНН з посиланням на телеканал LCI.
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“Ми розраховуємо, що до 15 липня зможемо зробити 420 млн доз вакцин від коронавірусу”, — сказав Бретон в ефірі телеканалу LCI. За словами єврокомісара, “це буде досить для того, щоб забезпечити колективний імунітет”. “Наша політика полягає в тому, щоб 60% препаратів від коронавірусу були розподілені між країнами ЄС, а решта 40% спрямовані сусіднім державам”, — уточнив єврокомісар.
Бретон повідомив, що “Європа в змозі виробляти 100 млн доз вакцин на місяць”. “У Франції наступного тижня буде вироблено 3 млн доз”, — зазначив він. За його словами, він вже пройшов вакцинацію препаратом BioNTech — Pfizer.
Довідка
На даний момент в ЄС схвалені чотири вакцини: розробка консорціуму BioNTech — Pfizer, препарат від американської компанії Moderna, вакцина британсько-шведської фірми AstraZeneca і препарат компанії Janssen — підрозділи американської Johnson & Johnson.