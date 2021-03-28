Пандемія: ЄС розраховує виробити до середина липня 420 млн доз вакцини від COVID-19

Деталі

“Ми розраховуємо, що до 15 липня зможемо зробити 420 млн доз вакцин від коронавірусу”, — сказав Бретон в ефірі телеканалу LCI. За словами єврокомісара, “це буде досить для того, щоб забезпечити колективний імунітет”. “Наша політика полягає в тому, щоб 60% препаратів від коронавірусу були розподілені між країнами ЄС, а решта 40% спрямовані сусіднім державам”, — уточнив єврокомісар.

Бретон повідомив, що “Європа в змозі виробляти 100 млн доз вакцин на місяць”. “У Франції наступного тижня буде вироблено 3 млн доз”, — зазначив він. За його словами, він вже пройшов вакцинацію препаратом BioNTech — Pfizer.

Довідка

На даний момент в ЄС схвалені чотири вакцини: розробка консорціуму BioNTech — Pfizer, препарат від американської компанії Moderna, вакцина британсько-шведської фірми AstraZeneca і препарат компанії Janssen — підрозділи американської Johnson & Johnson.