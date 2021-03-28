Пандемия: ЕС рассчитывает произвести до середина июля 420 млн доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Евросоюз планирует произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, пишет УНН со ссылкой на телеканал LCI.
Детали
“Мы рассчитываем, что к 15 июля сможем произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса”, — сказал Бретон в эфире телеканала LCI. По словам еврокомиссара, “это будет достаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет”. “Наша политика состоит в том, чтобы 60% препаратов от коронавируса были распределены между странами ЕС, а остальные 40% направлены соседним государствам”, — уточнил еврокомиссар.
Бретон сообщил, что “Европа в состоянии производить 100 млн доз вакцин в месяц”. “Во Франции на следующей неделе будет произведено 3 млн доз”, — отметил он. По его словам, он уже прошел вакцинацию препаратом BioNTech — Pfizer.
Справка
На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech — Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson.