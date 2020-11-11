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Пандемія: в Туреччині через коронавірус заборонили курити на вулицях

Пандемія: в Туреччині через коронавірус заборонили курити на вулицях

Київ • УНН

 • 38667 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Туреччині ввели заборону на куріння на багатолюдних вулицях і зупинках громадського транспорту. Таке рішення видало Міністерство внутрішніх справ країни, повідомляє УНН.

"Згідно з раніше виданим циркуляру у всіх громадських місцях, крім житлових будинків, громадяни зобов'язані носити маски без будь-яких винятків. Але при палінні в таких місцях деякі люди знімають маски, опускають їх вниз, не використовуючи їх правильно. У зв'язку з цим з 12 листопада у всіх провінціях вводиться заборона на куріння на багатолюдних вулицях і зупинках громадського транспорту", - йдеться в документі.

Підкреслюється важливість безперервного використання масок для запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, за заявами місцевої влади пандемія коронавірусу в Туреччині досягла другого піку. Число виявлених випадків зараження коронавірусом в Туреччині склало  понад 2600, це найбільший показник з квітня. Загальна кількість заражених перевищила 400 тисяч.

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