Пандемія: у Японії зафіксували нову рекордну кількість інфікувань COVID-19 за добу

Рекорд за кількістю нових випадків зараження оновлюється в Японії вже другу добу поспіль — напередодні по всій країні виявили щонайменше 2 811 нових випадків. Головним осередком поширення інфекції залишається Токіо — там за минулу добу виявили 602 нових випадки зараження, що також стало найвищим показником за пандемію.

Загальна кількість заражених на території Японії перевищила 173 тис., зафіксовано близько 2,5 тис. летальних випадків. Всього одужали близько 143 тис. пацієнтів. У той же час кількість пацієнтів, які перебувають у важкому стані в палатах інтенсивної терапії, за минулу добу скоротилася на 12 і досягла позначки 543.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 168 573 випадки захворювання, 2 465 загинули.

В Японії ситуація з поширенням коронавірусу стала погіршуватися з листопада. В останні тижні щоденний приріст нових випадків інфікування тримається в районі 2 тис. У той же час зараз в країні практично не діють будь-які обмеження на ведення бізнесу. Носіння захисних масок також має рекомендаційний характер, штрафів за їхню відсутність не передбачено, але навіть на вулицях місцеві жителі вважають за краще користуватися цими засобами індивідуального захисту.