Пандемія: у Москві від COVID-19 загинули вже понад 4 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Ще 28 пацієнтів, які заразилися коронавірусною інфекцією, померли в Москві за добу. Про це повідомили у вівторок в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, передає УНН.
“У Москві померли 28 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — поінформували в штабі.
Всього за час пандемії в столиці померло 4 027 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. На 7 липня в Москві зафіксовано понад 226,2 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього у столиці вилікувалося більш 159,7 тис. пацієнтів.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 694 230 випадків зараження, одужали 463 880 осіб.
Дані про COVID-19 в РФ на 7 липня 2020 року. Відзначимо, що російські відомства враховують інформацію з окупованих українських АР Крим та Севастополя: