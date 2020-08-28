Пандемія: у кубинській столиці Гавані вводиться комендантська година через стрімкий спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Влада Гавани прийняла рішення посилити обмежувальні заходи в місті з вересня через збільшення кількості заражень коронавірусом в останні два тижні. Про це в четвер в ефірі державного телебачення повідомив губернатор столиці Куби Рейнальдо Гарсіа Сапата, пише УНН з посиланням на офіційне видання Комуністичної партії Куби Granma.
“Пересування громадян і транспортних засобів заборонено з 19:00 до 05:00 наступного дня, — зазначив він. — Також вводиться заборона на пересування між провінціями острова, на в’їзд і виїзд з Гавани будуть накладені суворі обмеження”. За недотримання заходів влада планує штрафувати порушників на 2 тис. кубинських песо (близько 80 доларів США).
За словами губернатора, обмеження будуть діяти щонайменше два тижні, керівництво столиці не виключає можливості їх продовження.
За останні два тижні на Кубі було зареєстровано понад 700 заражень коронавірусом, тоді як раніше протягом місяця щодня фіксувалося близько 10-15 випадків інфікування. Велика частина нових інфікованих проживає в Гавані. Влада острова серед причин спалаху назвали брак дисциплінованості ряду громадян.
Перші три випадки зараження коронавірусом були зафіксовані на Кубі 12 березня. За офіційними даними ВООЗ, з цього числа на території республіки зареєстровано 3 759 випадків зараження і 92 летальні випадки.