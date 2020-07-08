Пандемія: у Колумбії продовжили карантин до 1 серпня, в країні вже майже 120 тисяч інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Влада Колумбії через ситуацію з коронавірусом прийняла рішення продовжити режим загальнонаціонального карантину, термін дії якого закінчується 15 липня, ще на два тижні — до 1 серпня. Про це повідомив у вівторок президент країни Іван Дуке під час виступу в Боготі, пише УНН.
“Ми продовжуємо обов’язкову ізоляцію до 1 серпня”, — заявив глава держави, виступ якого транслювався на сторінці його адміністрації в Twitter.
Дуке додав, що регіональні адміністрації вже можуть почати звертатися до уряду з питань “участі в пілотних проектах з відновлення роботи ресторанів, театрів і тренажерних залів”.
Перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований в Колумбії 6 березня. 17 березня президент через пандемію оголосив в країні режим надзвичайного стану на 30 діб. Пізніше влада прийняла рішення припинити прийом міжнародних авіарейсів для запобігання поширенню інфекції і ввели загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня. Потім його декілька разів продовжували.
En reunión con expertos analizamos situación de la pandemia y decidimos que mantenemos el concepto del Aislamiento Preventivo Obligatorio y lo extendemos hasta el 1 ° de agosto, con algunas modificaciones en recuperación de vida productiva y espacios de calidad de vida. pic.twitter.com/ee0CCdehTA— Iván Duque (@IvanDuque) July 8, 2020
Згідно з останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Колумбії досягла: 117 000, згідно з даними ВООЗ. Від захворювань, що викликаються інфекцією, померло 4 064 людини.
Засідання щодо ситуації з COVID-19 у Колумбії (перегляд при переході на Twitter):
#EnVivo | Avances de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. # PrevenciónyAcción https://t.co/PzZOxdEqxU— Presidencia Colombia (@infopresidencia) July 7, 2020