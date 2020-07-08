Пандемія: у Колумбії продовжили карантин до 1 серпня, в країні вже майже 120 тисяч інфікованих

ukru
Ексклюзив
07:00 • 30782 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 48732 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 109457 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 156715 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 129921 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 142576 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145027 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128744 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182944 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126150 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 87172 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 133995 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 114490 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 100896 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 101195 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 30857 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 48826 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 60094 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 124403 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 129024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 101147 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 102132 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 120152 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 136960 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 135416 перегляди
Актуальне
Пандемія: у Колумбії продовжили карантин до 1 серпня, в країні вже майже 120 тисяч інфікованих

Пандемія: у Колумбії продовжили карантин до 1 серпня, в країні вже майже 120 тисяч інфікованих

Київ • УНН

 • 13329 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Влада Колумбії через ситуацію з коронавірусом прийняла рішення продовжити режим загальнонаціонального карантину, термін дії якого закінчується 15 липня, ще на два тижні — до 1 серпня. Про це повідомив у вівторок президент країни Іван Дуке під час виступу в Боготі, пише УНН.

“Ми продовжуємо обов’язкову ізоляцію до 1 серпня”, — заявив глава держави, виступ якого транслювався на сторінці його адміністрації в Twitter.

Дуке додав, що регіональні адміністрації вже можуть почати звертатися до уряду з питань “участі в пілотних проектах з відновлення роботи ресторанів, театрів і тренажерних залів”.

Перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований в Колумбії 6 березня. 17 березня президент через пандемію оголосив в країні режим надзвичайного стану на 30 діб. Пізніше влада прийняла рішення припинити прийом міжнародних авіарейсів для запобігання поширенню інфекції і ввели загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня. Потім його декілька разів продовжували.

En reunión con expertos analizamos situación de la pandemia y decidimos que mantenemos el concepto del Aislamiento Preventivo Obligatorio y lo extendemos hasta el 1 ° de agosto, con algunas modificaciones en recuperación de vida productiva y espacios de calidad de vida. pic.twitter.com/ee0CCdehTA

— Iván Duque (@IvanDuque) July 8, 2020

Згідно з останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Колумбії досягла: 117 000, згідно з даними ВООЗ. Від захворювань, що викликаються інфекцією, померло 4 064 людини.

Засідання щодо ситуації з COVID-19 у Колумбії (перегляд при переході на Twitter):

#EnVivo | Avances de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. # PrevenciónyAcción https://t.co/PzZOxdEqxU

— Presidencia Colombia (@infopresidencia) July 7, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32