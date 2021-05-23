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Пандемія: у червні Moderna подасть запит до європейського регулятора щодо вакцинації своїм препаратом підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Американська компанія Moderna має намір на початку червня подати запит в Європейське агентство лікарських засобів (EMA) для отримання дозволу на використання її препарату від COVID-19 для вакцинації підлітків у віці від 12 до 17 років в Європейському союзі. Про це заявив керівник компанії Стефан Бансель в опублікованому інтерв’ю газеті Journal du Dimanche, пише УНН.

Пандемія: у червні Moderna подасть запит до європейського регулятора щодо вакцинації своїм препаратом підлітків

Деталі

Він зазначив, що у Франції через деякий час усі повнолітні жителі, які цього захочуть, будуть вакциновані хоча б однієї дозою вакцини від коронавірусу. “Необхідно буде переорієнтуватися на підлітків у віці від 12 до 17 років, — продовжив він. — Ми подамо заявку на отримання дозволу в Європейське агентство лікарських засобів на початку червня”.

Він також додав, що “в ідеалі можна було б вакцинувати цю категорію жителів до кінця серпня”. За його словами, масова вакцинація помітно знизила б ризик четвертої хвилі пандемії.

Раніше прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що всі жителі республіки старше 18 років зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу з 31 травня.

Довідка

Кампанія з вакцинації населення у Франції почалася 27 грудня минулого року. З 10 травня щеплення доступні громадянам країни старше 50 років. За даними Національного агентства громадської охорони здоров’я Франції при Міністерстві охорони здоров’я республіки, більш 22 млн французів отримали на цей момент першу дозу вакцини від коронавірусу.

Згідно з останніми даними влади, з початку епідемії в країні виявлено понад 5,5 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли понад 108 тис. осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 5 820 918 випадків захворювання, жертвами стали 107 403 особи.

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